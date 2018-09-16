الإفراج عن عمال أوقفوا خلال احتجاجات في مطار إسطنبول الجديد

أفرجت السلطات التركية عن 160 عاملا من أصل 600 خرجوا في مظاهرة احتجاجا على ظروف عملهم في موقع بناء مطار إسطنبول الجديد.

وصرح أوزغور كارابولوت مدير إحدى نقابات عمال المبنى لوكالة "فرانس برس"، بأن "قرابة 600 من أصدقائنا أوقفوا، وأفرج عن 160 منهم مساء أمس (السبت)".

وأضاف كارابولوت في مؤتمر صحفي عقده مع نقابات أخرى في إسطنبول وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: "بالنسبة إلى الباقين، لا نملك نحن ولا المحامين ولا النواب، أي معلومات عن وضعهم".

وبحسب النقابة، فقد أوقف 534 عاملاً وأربعة من ممثلي النقابات في وقت مبكر السبت، بعد أن تظاهروا الجمعة احتجاجاً على ظروف عملهم.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد كارابولوت أن الأشغال في المطار الجديد تتواصل الأحد، لكن العديد من العاملين يرفضون العودة إلى موقع البناء.

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ويعمل حوالى 35 ألف عامل بينهم ثلاثة آلاف مهندس وعضو في الفريق الإداري، في موقع بناء مطار إسطنبول وهو أحد أكبر المشاريع التي أنشئت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المفترض أن يفتتح المطار الذي سيكون أكبر مطار في العالم بحسب أنقرة، في أواخر ديسمبر.

وأثناء زيارة منظمة صحفيين في نيسان/أبريل، أعلن وزير الأشغال التركي وفاة 27 عاملاً بينهم 13 بسبب حوادث عمل. لكن عددا من العاملين قالوا لفرانس برس بشرط عدم الكشف عن أساميهم، أن هذا العدد أدنى بكثير من العدد الحقيقي وأن الحوادث شائعة جداً في الموقع.

ونشرت شركة "إي جي إيه" المكلفة باستثمار المطار بياناً الجمعة أكدت فيه أن الإدارة التقت العاملين ووعدتهم باتخاذ تدابير "في أسرع وقت ممكن" لتسوية المشاكل التي أثيرت، ورفضت متحدثة التعليق على التوقيفات.

وفرّقت الشرطة التركية مساء السبت تظاهرة في إسطنبول دعماً للعاملين في المطار وأوقفت حوالى عشرين شخصاً.

المصدر: فرانس برس