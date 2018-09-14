الأمن التركي يفرق عمالا محتجين في مطار إسطنبول الجديد

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع على عمال بناء في مطار إسطنبول الجديد يحتجون على ظروف عملهم الخطرة في المنشأة التي من المقرر أن تفتتح في أكتوبر المقبل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تجمع العمال صباح اليوم الجمعة أمام مقر إدارة المنشأة مطالبين بتحسين ظروف عملهم، خاصة في مجال السلامة المهنية والمعايير الصحية في موقع البناء.

وذكر موقع airporthaber أن العمال المحتجين رددوا: "نحن على حق".

وسبق أن تحدث عدد كبير من التقارير الإعلامية عن وقوع وفيات وإصابات خطرة في صفوف العمال في المطار، الذي يعمل فيه نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء البناء في الوقت المحدد.

وذكرت منشورات في "تويتر" أن إدارة المطار هددت العمال بمعاقبة المشاركين في الاحتجاج وأيضا من صور فيديوهات له.

3.HAVALİMANINDA EYLEM



Firma yetkilileri hoparlörden ''Eyleme çıkan işçileri cezalandıracağız'' diyerek işçi arkadaşlarımızı tehdit ediyor. İşçi arkadaşlarımız hoparlörün kablolarını keserek firma yetkililerini susturdu. pic.twitter.com/qdxlJRCnNg — İYİ-SEN (@insaatiscilerii) 14 сентября 2018 г.

Video çeken işçi arkadaşlarımıza ve üyelerimize “video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandırılacaktır” denilerek tehdit edildi. pic.twitter.com/CZylQRyisJ — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) 14 сентября 2018 г.

ويعتبر المطار الجديد أحد المشاريع الطموحة للرئيس رجب طيب أردوغان في المدينة.

وللترويج للمطار هبطت طائرة أردوغان في يونيو الماضي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عائدات بقيمة أكثر من 22 مليار دولار خلال السنوات الـ25 الأولى من تشغيله، فيما بلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 10 ملايين دولار.

ويقع المطار الجديد على البحر الأسود وتقدر مساحته بـ80 مليون متر مربع.

ومن المخطط أن يستقبل 114 طائرة في آن واحد، والتعامل مع 90 مليون مسافر سنويا في البداية ليرتفع هذا العدد إلى 150 مليونا بحلول 2023.

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المصدر: وكالات