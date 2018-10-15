ألمانيا تستأنف برنامج "لم الشمل" للاجئين من اليونان

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أن 177 لاجئا غادروا الأراضي اليونانية باتجاه ألمانيا، ضمن برنامج لم شمل العائلات، والمتوقف منذ العام الماضي.

وبحسب بيان الوزارة، "فقد غادر 177 لاجئا غالبيتهم من سوريا وأفغانستان والعراق على متن طائرة مستأجرة إلى مدينة ميونيخ بألمانيا".

وأضافت الوزارة أن "مغادرة اللاجئين تأتي في إطار ترتيبات إدارية بين اليونان وألمانيا لاستكمال برنامج لم شمل العائلات، والذي سبق أن وافقت عليه ألمانيا"، مؤكدة أن "مزيدا من هذه الرحلات ستنظم لاحقا".

ويتوقع أن يلتحق نحو ألفي لاجئ في اليونان بعائلاتهم في ألمانيا.

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وفي سياق منفصل، اتفقت اليونان وإسبانيا في يونيو الماضي، على قبول لاجئين وصلوا إلى الحدود الألمانية، بعد أن قدموا في السابق طلبات لجوء في البلدين.

ويعتقد أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استقبال لاجئين في 2015، كلفها سياسيا ولا تزال الخلافات الداخلية إزاء ملف الهجرة، ونتيجة ذلك تباطأ تنفيذ برنامج لم شمل العائلات في 2017، قبل أن يتوقف كليا.

المصدر: أ ف ب