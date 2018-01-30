ألمانيا تبدأ لمّ شمل أسر اللاجئين اعتبارا من أغسطس المقبل

توصل حزبا الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الثلاثاء، لاتفاق بشأن لم شمل أسر اللاجئين اعتبارا من أغسطس 2018، في إطار محادثات تجري لتشكيل ائتلاف حكومي.

ووفقا للاتفاق بين شريكي الحكومة الائتلافية، سيجري لم شمل 1000 أسرة شهريا من أسر اللاجئين الذين منحوا وضع الحماية المؤقتة، ابتداء من 1 أغسطس المقبل.

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ووصفت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ورئيسة الوزراء الألمانية أنغيلا ميركل المحادثات التي جرت مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالناجحة.

وكانت الحكومة الألمانية، علقت قبل عام ونصف العام العمل بحق لم شمل أسر اللاجئين المتزوجين، بسبب وصول أعداد طالبي اللجوء في عموم البلاد إلى أكثر من 800 ألف شخص.

وقد تم تعليق العمل بحق لمّ الشمل استجابة لطلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي الشريك في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وقد أثار موضوع "حق لمّ الشمل" تباينات في وجهات النظر بين الأحزاب المشكلة للحكومة الائتلافية في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تنتهي من خوض غمار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية وتقدم أوراق اعتمادها إلى البرلمان في الـ4 فبراير 2018.

وشهدت ألمانيا في الـ24 سبتمبر 2017 انتخابات عامة أدت إلى فوز متواضع لحزب المستشارة ميركل، حيث حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي 32.9% من الأصوات، فيما انخفضت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى 20.6% وارتفع تأييد حزب "بديل لألمانيا" ليصل إلى المركز الثالث بنسبة 13.1%، في حين حصد الليبراليون 10.7% واليسار 9.2% والخضر 8.9%.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي