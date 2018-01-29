ألمانيا تكتفي بحصتها من لاجئي مخيمات إيطاليا واليونان

أعلنت ألمانيا أنها أنجزت التزاماتها بخصوص استقبال اللاجئين من اليونان وإيطاليا، في إطار اتفاق الدول الأوروبية حول توزيع اللاجئين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريح لصحيفة "دي فيلت"، إن بلادها استكملت استقبال حصتها من اللاجئين الموجودين في إيطاليا واليونان، مشيرة إلى أن الاتفاقية، التي تم التصديق عليها بالأغلبية خلال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي انتهت في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

ونصت الاتفاقية على توزيع 160 ألف لاجئ في مخيمات باليونان وإيطاليا على دول الاتحاد، وقد وافقت ألمانيا على استقبال نحو 27 ألفا منهم، إلا أن العدد الحقيقي الذي وصل إلى ألمانيا كان أكثر 10 آلاف لاجئ.

وأكدت وزارة الداخلية أن ألمانيا استقبلت أكبر عدد مقارنة بباقي الدول الأوروبية، موضحة أن أكثر من 5300 لاجئ من إيطاليا، و5400 من اليونان وفدوا إليها.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي