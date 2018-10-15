مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات جنوبي فرنسا

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم إثر فيضانات عارمة عمت إقليم أود جنوبي فرنسا، وفقا لبيانات مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية Meteo-France، صباح يوم الاثنين، من مستوى الإنذار في الإقليم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

ونجم عن الفيضانات غمر العديد من الطرق بالمياه وقطع الطاقة الكهربائية عن حوالى 8 آلاف منزل، وتوقف حركة القطارات وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية.

ووفقا لتقديرات الهيئة الحكومية لمكافحة Vigicrues، فقد أصبح الفيضان الحالي الأقوى في إقليم أود على مدى 130 سنة الماضية.

ويشارك أكثر من 700 رجل إنقاذ وإطفاء في إجلاء السكان المحليين وإزالة آثار الفيضانات.

13 morts dans les inondations #aude



La rivière Orbieu toujours en débit très élevé. (VIDEO @francketjijite) pic.twitter.com/acq9bVV9H1 — Adoxa - infos (@ADOXAinfos) 15 октября 2018 г.

Intempéries dans l'Aude: Les habitants de Villegailhenc vident et nettoient leurs maisons pic.twitter.com/N5tK5fKG6Y — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) 15 октября 2018 г.

المصدر: تاس