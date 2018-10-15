ترامب: صارم مع روسيا ولكن الصين أكثر خطورة منها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين تمثل تهديدا أكثر خطورة على الانتخابات الأمريكية من روسيا.

وفي حديث لشبكة CBS، رد ترامب على سؤال حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016 بالولايات المتحدة، بالقول: "لقد تدخلوا. ولكن أعتقد أن الصين تدخلت أيضا وأنها مشكلة أكبر".

ومن جديد رفض دونالد ترامب تهمة "التآمر مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، واعتبر التهمة مثيرة للضحك، وشكك بقدرة روسيا تقديم أي دعم له في المجال المذكور.

وعن سؤال حول عدم انتقاده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين​​​، أجاب بأنه كان "صارما للغاية" معه خلال لقائهما.

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ويتهم الديمقراطيون وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، ترامب "بالتآمر مع روسيا" خلال الانتخابات وهو ما ينفيه الكرملين والبيت الأبيض.

ويجري الكونغرس تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي"، وهناك تحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: وكالات