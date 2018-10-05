ترامب يشيد مجددا بلقائه بوتين في هلسنكي: أرادوا مني مباراة في الملاكمة!

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا بلقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، ودافع أمام مؤيديه في مدينة روتشستر عن هذا اللقاء الذي عرّضه لانتقادات شتى حتى من داخل حزبه.

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وفي خطابه بولاية مينيسوتا الذي تم بثّه مباشرة وأعيد عرض مقتطفات منه في نشرات الأخبار في الولايات المتحدة، قال ترامب يوم الخميس، متحدثا عن القمة الأمريكية الروسية في هلسنكي، التي ينتقدها معارضوه: "لقد كان اجتماعا رائعا وناجحا جدا".

وأكد ترامب أن منتقديه اتهموه في وقت لاحق بأنه ودود للغاية مع الرئيس الروسي. وقال ممازحا: "أرادوا مني أن أواجه مباراة في الملاكمة على المسرح".

وشدد على أنه في اجتماعه مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في سنغافورة، على العكس من ذلك، اتُهم بالقسوة.

وكان ترامب قد أشاد باجتماعه مع بوتين خلال لقاءاته الأخرى مع أنصاره في الولايات المتحدة، وكذلك خلال مؤتمرات صحفية ومقابلات أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية.

وعقد أول اجتماع رسمي بين بوتين وترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو الماضي. وأشاد الرئيس الروسي بنتائج هذه القمة، لكنه أشار إلى أنه لا أحد يتوقع حل جميع المشاكل في العلاقات بين البلدين خلال لقاء واحد.

المصدر: تاس