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بوتين ينصح ترامب بالنظر في المرآة

أخبار روسيا

بوتين ينصح ترامب بالنظر في المرآة
RT
بوتين ينصح ترامب بالنظر إلى نفسه في المرآة
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنه لو حدث بينه ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أي نقاش حول المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط، لنصح محاوره بالنظر في المرآة.

وجاء تصريح بوتين في معرض تعليقه على ارتفاع أسعار النفط على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو اليوم.

وقال بوتين: "عقدنا لقاء جيدا جدا مع الرئيس الأمريكي في هلسنكي، لكن لو تطرقنا إلى الموضوع الذي نبحثه الآن، لقلت له: إذا أردت أن تكشف عن المذنب في ارتفاع أسعار النفط، فعليك يا دونالد أن تنظر في المرآة".

المصدر: وكالات

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