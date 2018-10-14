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الفاتيكان يضفي القدسية على البابا بولس السادس ورئيس الأساقفة روميرو

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الفاتيكان يضفي القدسية على البابا بولس السادس ورئيس الأساقفة روميرو
Sputnik
كاتدرائية القديس بطرس في الفاتكان
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أضفى الفاتيكان القدسية على البابا بولس السادس الذي شغل الكرسي الرسولي بين 1963 و1978، وعلى أوسكار أرنولفو روميرو رئيس أساقفة سان سلفادور، الذي قتل على أيدي مسلحين عام 1980.

وقام البابا فرانسيس، بترديد العبارة اللاتينية التي تنجز عادة الاحتفال بإضفاء صفة القدسية، وترافق ذلك بتصفيق قوي من آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان قبيل بدء قداس يوم الأحد.

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ونال شرف القدسية اليوم كذلك، 5 أشخاص مباركين وهم الكاهنان الإيطاليان فرانشيسكو سبينيلي وفينتشنزو رومانو، والراهبة الألمانية ماريا كاثرين كاسبر، والأخت الإسبانية نازيريا اينغاسيا.

كما منحت القدسية لاسم فتى متدين اسمه نونسيو سولبريتسيو توفي نتيجة مرض عضال عن عمر ناهز 19 عاما.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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