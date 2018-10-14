خديجة جنغيز مستعدة لزيارة البيت الأبيض بشرط...

أعربت خديجة جنغيز، خطيبة الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، عن استعدادها لزيارة البيت الأبيض بعدما جدد الرئيس الأمريكي دعوته لها، إذا ساعد الجانب الأمريكي في توضيح مصير خطيبها.

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وقالت خديجة في تعليق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت: "قرأت مؤخرا، أن الرئيس ترامب يريد دعوتي إلى البيت الأبيض. إذا كان ذلك سيساعد بالفعل في معرفة ما حدث في القنصلية السعودية في اسطنبول في ذلك اليوم، سأفكر بقبول دعوته".

وأعربت عن شكها في أن جمال خاشقجي، ما زال على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه كان يجب أن يحتفل بعيد ميلاده الستين يوم أمس السبت.

وكان ترامب دعا يوم الأربعاء الماضي خطيبة الصحفي جمال خاشقجي التركية، لزيارة البيت الأبيض، للتحدث معها حول هذا الشأن.

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Hatice Cengiz, fiancée of missing Saudi journalist Jamal Kashoggi, writes, "His loss is not just mine but that of every person with a conscience and moral compass." Kashoggi's 60th birthday is today. https://t.co/zw5T5vifU0 — The New York Times (@nytimes) 13 октября 2018 г.

وفي حديثها عن اليوم الذي دخل فيه خطيبها إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، قالت: "طلب مني أن أبلغ السلطات التركية، في حال عدم اتصاله بي بعد فترة قصيرة. لو كنت أعرف أن هذه هي المرة الأخيرة التي أرى فيها خطيبي، كنت سأدخل القنصلية بدلا عنه".

المصدر: تاس