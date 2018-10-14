سقوط طائرة ركاب خفيفة في المحيط جنوب نيويورك

أفادت شبكة "سي بي إس"، بسقوط طائرة ركاب صغيرة تحمل على متنها 3 أشخاص، في مياه المحيط الأطلسي جنوب ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت مصلحة خفر السواحل، التي عثرت على الحطام، إن طائرة صغيرة تحمل على متنها ثلاثة أشخاص سقطت يوم السبت في مياه المحيط بالقرب من لونج أيلاند في جنوب ولاية نيويورك. وقالت، إن الطائرة أقلعت من كونيتيكت.

إقرأ المزيد

وأكدت خفر السواحل، أنها تمكنت من انتشال جثة أحد الركاب ولا يزال البحث مستمرا.

Off to cover a plane crash in the #Hamptons. At least one person dead at this time. Police say it happened 11AM over the Atlantic Ocean approximately one mile off the beach near Dune Road in the Village of Quogue. @CBSNewYork@WLNYTVpic.twitter.com/Ta3qcaaDqp — Lisa Rozner (@LisaRoznerTV) 13 октября 2018 г.

المصدر: تاس