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سقوط طائرة ركاب خفيفة في المحيط جنوب نيويورك

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سقوط طائرة ركاب خفيفة في المحيط جنوب نيويورك
Reuters Charles W Luzier
طائرة صغيرة من طراز "Cessna 172"، أرشيف
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أفادت شبكة "سي بي إس"، بسقوط طائرة ركاب صغيرة تحمل على متنها 3 أشخاص، في مياه المحيط الأطلسي جنوب ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت مصلحة خفر السواحل، التي عثرت على الحطام، إن طائرة صغيرة تحمل على متنها ثلاثة أشخاص سقطت يوم السبت في مياه المحيط بالقرب من لونج أيلاند في جنوب ولاية نيويورك. وقالت، إن الطائرة أقلعت من كونيتيكت.

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وأكدت خفر السواحل، أنها تمكنت من انتشال جثة أحد الركاب ولا يزال البحث مستمرا.

المصدر: تاس

 

 

 

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