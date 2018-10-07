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الولايات المتحدة.. مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك

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الولايات المتحدة.. مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك
Globallookpress / Erik Mcgregor
نيويورك - أرشيف -
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أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، عن مصرع 20 شخصا في حادث سير نتج عن اقتحام سيارة ليموزين أحد المتاجر الشهيرة ومحيطها، في مقاطعة شوهاري بولاية نيويورك. 

ووقع الحادث، يوم السبت، عندما زادت سيارة ليموزين من سرعتها على إحدى التلال، ثم انحرفت واصطدمت بمتجر "أبل باريل كانتري" الذي يعد أحد المقاصد السياحية في المقاطعة.

وأضاف المحققون أن الحادث أوقع العديد من الضحايا (دون الكشف عن عدد المصابين). 

وفي السياق، قال شاهد عيان لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن 18 قتيلا كانوا داخل السيارة الليموزين (المتسببة في الحادث). 

يشار إلى أن موقف سيارات متجر "أبل باريل كانتري" كان مزدحما بالسيارات والزائرين خلال وقوع الحادثة، وفق المصدر ذاته.

ونقلت صحيفة "تايمز يونيون" المحلية عن محققين في المجلس الوطني لسلامة النقل أن الحادث يعد الأكثر دموية في المقاطعة منذ أكتوبر 2005 عندما غرقت سفينة تجوال سياحية في بحيرة جورج ونتج عنها غرق 20 شخصا. 

المصدر: وكالات

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