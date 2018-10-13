مطار اسطنبول الجديد لن يفتتح بالكامل قبل نهاية العام

نقلت صحيفة تركية، اليوم السبت، عن المدير العام لمطار اسطنبول الجديد أن المطار لن يُفتَتَح بالكامل قبل نهاية العام، أي أنه سيتأخر شهرين عن الموعد الرسمي المقرر وهو الـ 29 أكتوبر.

والمطار من العلامات البارزة في نهضة عمرانية بدأت منذ 15 عاما في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وتبلغ طاقة المطار الأولية المزمعة 90 مليون مسافر سنويا ما يجعله أحد أكبر مطارات العالم.

وتَقرر افتتاح المطار يوم الـ 29 أكتوبر الجاري ليوافق ذكرى تأسيس الجمهورية التركية في مثل ذلك اليوم من عام 1923، لكن المدير العام قدري سامسونلو قال إن الافتتاح في ذلك اليوم سيكون جزئيا.

ونقلت صحيفة "حرييت" اليومية عن سامسونلو قوله للصحفيين خلال زيارة اصطحبهم فيها للمطار الجديد: "أجلنا الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى 31 ديسمبر"، ومطار أتاتورك هو المطار الرئيسي في اسطنبول في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أنه اعتبارا من 29 أكتوبر ستطير رحلات شركة الخطوط الجوية التركية الداخلية إلى أنقرة وإزمير وأنطاليا من المطار الجديد، وكذلك رحلة دولية وحيدة إلى باكو عاصمة أذربيجان.

وفي الشهر الماضي اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين مئات كانوا يحتجون على ظروف العمل في المطار الجديد، واستؤنف العمل بعد ذلك في وجود كثيف للشرطة حسبما ذكرت نقابات عمالية.

المصدر: رويترز