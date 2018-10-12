اتهام مسؤول صيني بتلقي رشاوى بملايين الدولارات

أكدت محكمة في مقاطعة هينان الصينية، بأن لجنة العلوم والثقافة والصحة العامة التابعة للمجلس الوطني، أقرت بتلقي نائب الرئيس السابق للتعليم وانغ سانيون رشاوى قدرها 66.8 مليون يوان.

وقال المدعي العام في المحكمة إن "المدعى عليه سانيون مذنب بجريمة تلقي الرشاوى بموجب القانون الجنائي، ويجب أن ينال عقابه، المبالغ تقدر بـ 66.8 مليون يوان (9.6 ملايين دولار".

وأشار إلى أن المتهم جرد من كافة مناصبه الرسمية عقب توجيه اتهامات بالرشوة له في سبتمبر من العام الماضي.

ووفقا لتقرير المحكمة، فقد استغل المدعى عليه منصبيه وزيرا للجنة الحزب الشيوعي لمدينة ليوبانشوي، وحاكما لمقاطعة آنهوي، بطريقة غير مشروعة، مقدما المساعدات إلى الإدارات الأخرى والأفراد في مشاريع البناء والترقيات في مقابل رشاوى مالية.

وحضر جلسة الاستماع في المحكمة أكثر من 70 شخصا بينهم نواب عن المجلس الوطني وممثلو وسائل الإعلام.

وبدأ وانغ (65 عاما)، حياته المهنية مدرسا في مقاطعة قويتشو في ديسمبر عام 1968، وعين في أبريل عام 2017، نائبا لرئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة الثانية عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

المصدر: الصين ديلي