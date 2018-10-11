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لندن تتهم موسكو ودمشق بعرقلة عمل الفريق الدولي لتقصي حقائق الكيميائي في سوريا

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لندن تتهم موسكو ودمشق بعرقلة عمل الفريق الدولي لتقصي حقائق الكيميائي في سوريا
Reuters Murad Sezer
صورة ارشيفية
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أعلنت الممثلية البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم، أنها سجّلت محاولات روسية وسورية لتقويض عمل بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا التي تتحرى احتمال وقوع هجمات كيميائية هناك.

وكتبت الممثلية البريطانية على تويتر: "من المشين أن تحاول روسيا وسوريا، عرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق الناشطة للكشف عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من عدمه".

وانطلقت في مقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة لبحث المسائل المتعلقة بتمويل منح السكرتارية الفنية للمنظمة حق تحديد الجهة المتورطة في استخدام السلاح الكيميائي.

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المصدر: "إنترفاكس"

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