منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتهم روسيا بشن هجوم ضدها

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان رسمي، أن مسؤولي وزارة الخارجية الهولندية قدموا إحاطة لفرناندو أرياس غونزاليس، المدير العام للمنظمة، بشأن عمليات سيبرانية بهذا الخصوص.

وجاء ذلك بعد أن اتهم جهازا الاستخبارات والأمن الهولنديان الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 4 مواطنين روس بتنفيذ هجوم إلكتروني على مقر المنظمة في لاهاي الهولندية.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة في البيان أن المنظمة تشهد تكثيف مثل هذه الهجمات منذ بداية عام 2018، وتتخذ إجراءات لمواجهتها.

ومع ذلك لم يتهم الناطق باسم المنظمة في البيان أي جهة بتنفيذ العمليات السيبرانية، معربا عن شكره للأجهزة الأمنية على ما وصفه بحماية مقر المنظمة الذي يقع في لاهاي الهولندية.

مصدر: الموقع الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية