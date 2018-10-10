بعد توريدها لسوريا.. أوكرانيا تفشي أسرارا من "إس-300" لإسرائيل والولايات المتحدة

كشفت صحيفة "Soho News" الفيتنامية أن وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا زار مؤخرا أوكرانيا للاطلاع على نسخ من منظومة "إس-300" الروسية إثر توريد عدد منها للجيش السوري.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء إلى أن "أوكرانيا تسعى لكسر القوة العسكرية لروسيا ولهذا السبب لا يبدو كشفها المعلومات الأساسية عن إس-300 للولايات المتحدة إسرائيل أمرا مستغربا".

وذكر التقرير أن الخبراء الأوكرانيين أطلعوا أعضاء الوفد الأمريكي الإسرائيلي على الصفات التكتيكية الفنية لمنظومات إس-300 الموجودة في البلاد، واقترحوا على الولايات وإسرائيل مقاتلات من كلا البلدين لتقدير قدرات هذه الأسلحة خلال تدريبات عسكرية.

وفي رد على مع اعتبرته تهديدا نابعا عن وجود "إس-300" بأيدي الجيش السوري، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 18 مقاتلة للجيش الرابع من طراز "F-15C Eagle" للمشاركة في التدريب، بينما وجهت إسرائيل إلى البلاد عددا من الطيارين يتمتعون بإمكانية دراسة قدرات المنظومات الصاروخية الروسية مستخدمين الطائرات الأمريكية.

ولفتت "Soho News"، نقلا عن مصادرها التي لم تحدد طبيعتها، إلى أن تحليل صفات صواريخ "إس-300" المتوفرة لدى أوكرانيا أقنع العسكريين الإسرائيليين بأن مقاتلاتهم "F-35 Lightening II" من الجيل الخامس لا يمكن إصابتها بهذه المنظومات الروسية.

وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة من مقاتلاتها من طراز "F-15C Eagle" إلى أوكرانيا لأول مرة في 6 أكتوبر، وقالت كييف آنذاك إن هذه الطائرات وصلت إلى البلاد للمشاركة في تدريبات "Clear Sky 2018" الدولية إلى جانب 7 دول أخرى كلها من حلف الناتو.

المصدر: Soho News + لينتا رو