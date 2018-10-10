ماذا حل بمغارة "صبية الكهف" في تايلاند؟

كتبت صحيفة "The Nation" أن كهف "ثام لوانغ" في تايلاند والذي كان أعضاء فريق كرة القدم المحلي ومدربهم عالقين فيه أكثر من أسبوعين الصيف الماضي، سيفتح أبوابها للسياح بعد عام واحد.

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ونقلت الصحيفة عن ممثل للحديقة الوطنية التي يقع فيها هذا الكهف: "سيقوم الخبراء بتفتيش الكهف في بداية العام المقبل لتحديد مدى أمانتها للزوار. ولا يمكننا القول بدقة كم سيستمر هذا التفتيش ومتى سيفتح الكهف أبوابه من جديد. من الممكن أن يستمر هذا العمل أكثر من عام".

وبعد إجراء عملية إنقاذ الأطفال لا يزال الكهف مليئا بالمعدات المختلفة العديدة، التي من المتوقع إخراجها في فبراير المقبل أي بعد تجفف الكهف.

هذا وسيتم افتتاح المنطقة المحيطة بالكهف في الأول من ديسمبر المقبل. وسيكون بإمكان السياح زيارة المعبد وحوض الماء الواقع بالقرب من المدخل إلى الكهف وسطح المراقبة.

وفقد في كهف "ثان لوانغ" في الـ23 من يونيو الماضي 12 طالبا (تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما) من فريق كرة القدم المحلية ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما. وتمكن الغطاسون في الفترة ما بين الـ8 والـ10 من يوليو الماضي من إخراج كل الأطفال ومدربهم من الكهف بنجاح.

المصدر: تاس