ترامب يدرس تعيين أمريكية من أصول مصرية محل هايلي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يدرس احتمال تعيين دينا باول المسؤولة الإدارية في مؤسسة "غولدمان ساكز" في منصب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي.

وتحدث ترامب عن احتمال تعيين باول في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بالبيت الأبيض حول المرشحين المحتملين لشغل منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بعد الإعلان عن استقالة نيكي هايلي وتركها للمنصب مع نهاية العام.

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وتجدر الإشارة إلى أن دينا باول (45 عاما) تعمل حاليا في مؤسسة "غولدمان ساكز" للخدمات المالية، وفي وقت سابق عملت كمستشارة في البيت الأبيض.

وولدت دينا باول في القاهرة عام 1973 في عائلة مسيحية قبطية، واسمها قبل الزواج دينا حبيب.

عمل والدها ضابطا في الجيش المصري وأمها طالبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة آنذاك.

وانتقلت عائلتها إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية عندما كانت دينا حبيب طفلة صغيرة، ولم تتكلم اللغة الانجليزية آنذاك.

وحصل جميع أفراد العائلة على الجنسية الأمريكية في وقت لاحق. وتخرجت دينا حبيب في جامعة تكساس بمدينة أوستن، حيث درست العلوم الإنسانية.

وبدأت دينا مشوارها المهني كمساعدة لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لولاية تكساس. وكانت عائلتها من مؤيدي الحزب الجمهوري والمعجبين بالرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان.

وتزوجت دينا من الخبير في شؤون العلاقات العامة ريتشارد باول عام 1998، عندما عملت في واشنطن.

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وبعد انتخاب جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة عام 2000، صعدت دينا باول للعمل في البيت الأبيض. كما عملت في وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة بين 2005 و2007، حيث كانت مساعدة لوزيرة الخارجية لشؤون التعليم والثقافة.

وبعد عام 2007 تركت باول العمل في الإدارة الأمريكية وانتقلت إلى "غولدمان ساكز". وعادت للعمل في البيت الأبيض ضمن فريق دونالد ترامب بعد توليه المنصب عام 2017.

المصدر: RT، رويترز