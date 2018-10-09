ترامب بعد استقالة هايلي: ليت بإمكاني تعيين إيفانكا!

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن حسرته لعدم إمكانية تعيين ابنته البكر، إيفانكا، مندوبة أمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هايلي المستقيلة.

إقرأ المزيد

وقال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض، إن إيفانكا كان يمكن أن تكون مندوبة "غاية في الروعة" لدى المنظمة الدولية، لكنه لا يستطيع تعيينها كي لا يتهمونه بالمحسوبية.

وتعد إيفانكا ترامب مستشارة لأبيها وشخصية اجتماعية ذات حضور. وبعد تولي والدها رئاسة الولايات المتحدة، تخلت عن إطلاق ملابس تحمل علامتها التجارية الشخصية.

وأكد ترامب أيضا أن نيكي هايلي التي استقالت من منصبها، ستساعده في اختيار مندوب دائم جديد لواشنطن لدى الأمم المتحدة، على أن يُطرح تشريحه لاحقا أمام مجلس الشيوخ للمصادقة. وذكر ترامب أنه سيدرس ترشيح دينا باول، مستشارته السابقة في الإدارة الأمريكية، لهذا المنصب.

المصدر: نوفوستي