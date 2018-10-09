 
مباشر
عاجل
ترامب: هايلي ستترك منصبها رسميا في أواخر العام الجاري

ترامب يقبل استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

أخبار العالم

ترامب يقبل استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
Reuters LUCAS JACKSON
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwfq

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على قبول استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

وأوضحت مصادر مطلعة عدة لكل من وكالة "رويترز" وقناة "CNN" وموقع "Axios" أن هايلي بحثت هذا الأمر مع ترامب في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وقدمت اليوم الثلاثاء استقالتها مباشرة للرئيس الأمريكي، الذي قبلها.

وأشار موقع "Axios"، الذي كان أول من نقل هذا النبأ، استنادا إلى مصدرين مطلعين على المحادثات بين هايلي وترامب، إلى أن هذا التطور "صدم عددا من كبار المسؤولين المعنيين بالسياسة الخارجية" في الإدارة الأمريكية.

من جانبه، ذكر ترامب عبر "تويتر" أنه سيصدر مع هايلي "إعلانا كبيرا" خلال موجز صحفي في البيت الأبيض في 14:30 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تدخلت إسرائيل في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب؟