الهند.. مصرع 6 أشخاص بانفجار داخل مصنع للصلب

أفاد مسؤول في الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء بمصرع 6 أشخاص على الأقل، جراء انفجار داخل مصنع تابع لهيئة الصلب الهندية (سيل) في ولاية تشاتيسجاره وسط البلاد.

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و"سيل" هي أكبر شركة لصناعة الصلب في الهند، ووقع الانفجار داخل مصنعها الواقع في بلدة بهيلاي، التي تبعد مسافة 30 كيلومترا عن مدينة رايبور عاصمة الولاية.

وقالت الشركة إن "حادثا" وقع في المصنع لكنها لم تذكر عدد الضحايا.

المصدر: رويترز