الهند.. 17 قتيلا جراء سقوط حافلة في واد

قتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب 16 آخرون بجروح جراء سقوط حافلة ركاب في واد شمالي الهند، وفق ما أوردت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الجمعة.



وأوضحت الصحيفة، نقلا عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع صباح اليوم في مديرية كيشتوار بولاية جامو وكشمير. وبحسب الشرطة فإن سائق الحافلة الصغيرة فقد السيطرة عليها، ما تسبب بانحراف الحاملة عن مسارها وسقوطها في وادي نهر تشيناب.

وأوضحت "هندوستان تايمز" أن الحادث وقع بالقرب من بلدة ثاكران، حيث كانت الحافلة تعبر منطقة جبلية في طريقها إلى مدينة كيشتوار.

وكان سكان محليون أول من وصلوا إلى مكان الحادث لتقديم المساعدات الأولية للمتضررين، قبل وصول عناصر الأمن والجيش.

وذكرت الصحيفة أن سبعة من الركاب أصيبوا بجراح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الخدمات الطبية المطلوبة.

المصدر: هندوستان تايمز