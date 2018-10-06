البنتاغون: كل العواصم الأوروبية في مرمى صواريخ كاليبر الروسية

قال الأميرال الأمريكي، جيمس فوغو، إن قدرات صاروخ "كاليبر" الروسي "مثيرة للإعجاب"، مشيرا إلى أنه قادر على الوصول إلى أي عاصمة أوروبية، وأن هذه المسألة باتت تقلق حلف الناتو.

وأضاف قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، وقائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع (البنتاغون) إن روسيا حدثت ترسانتها في السنوات الأخيرة بغواصات من الجيل الجديد.

وأشار إلى أن 6 غواصات "تعمل حاليا بفاعلية وكفاءة عالية في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط"، وأن هذه الغواصات مزودة بصواريخ من نوع "كاليبر" طويلة المدى.

وحول ما إذا كان نشر السفن الروسية بشكل دائم في البحر المتوسط سيؤثر على أعمال البحرية الأمريكية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات حيال ذلك، أجاب فوغو: "الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن نفسها من السفن الروسية وصواريخ "كاليبر"، لكننا في الوقت نفسه لا نسعى للصراع مع القوى الأخرى العاملة في المنطقة".

يذكر أن سفن وغواصات البحرية الروسية، أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز "كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتحتوي المنظومة الصاروخية الروسية المعروفة باسم "كاليبر" على صواريخ "3إم54"، وهي صواريخ مضادة للسفن مداها 375 كيلومترا، وصواريخ "3إم14"، بعيدة المدى مخصصة لضرب الأهداف الأرضية، وصواريخ "91إر تي"، المضادة للغواصات.

المصدر: سبوتنيك