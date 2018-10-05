ترامب يتهم محتجات ضد كافانو بتلقيهن أموالا من سوروس

زعم ترامب عبر موقع "تويتر"، الجمعة، أن النساء اللواتي حاصرن عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ في مصعد احتجاجا على ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا تلقين أموالا من سوروس وآخرين.

وكانت هذه التغريدة إشارة إلى الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس.

وكتب الرئيس الأمريكي ترامب في التغريدة "إن صارخات المصعد وقحات للغاية، وتلقين أموالا كمحترفات لا يتطلعن إلا لجعل أعضاء مجلس الشيوخ يبدون أشرارا.. احذروا أن تنطلي عليكم هذه الحيلة! كذلك"أنظروا إلى جميع اللافتات المتطابقة بشكل احترافي.. لقد دفع سوروس وآخرون ثمنها".

وتابع ترامب "انظروا إلى اللافتات المتطابقة والمصنوعة بحرفية بتمويل من سوروس وغيره.. ليست هذه لافتات صنعت في قبو".

وأضاف وسم (هاشتاغ) "المشاغبون".

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2018 г.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم اعتقال أكثر من 300 شخص في مبنى الكونغرس الأمريكي، الخميس، خلال احتجاجات ضد كافانو الذي اتهمته ثلاث نساء بالاعتداء الجنسي.

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها عبر الإنترنت السيناتور الجمهوري أورين هاتش يوبخ، المتظاهرين الذين حاصروه في مصعد وقال لهم "تعقلوا".

وكان ترشيح كافانو مثار جدل كبير في الولايات المتحدة، يضاف إلى الجدل المثار من جانب حركة "مي تو" (أنا أيضا) حول التحرش الجنسي.

المصدر: وكالات