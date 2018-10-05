ييلاروس تعتقل "كبير لصوص إسرائيل"

أوقفت السلطات البيلاروسية ميخائيل حناناشفيلي، أحد "أقطاب" الجريمة المنظمة في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "روسبالت" الإخبارية الروسية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن حناناشفيلي المعروف في أوساط الجناة باسم "نيقا الإسرائيلي"، احتجز في طريقه من موسكو إلى إسرائيل، بعد زيارته اثنين من زملائه.

ويقيم حناناشفيلي، المنحدر من جورجيا، في إسرائيل منذ زمن بعيد، ويعد هناك واحدا من كبار المجرمين المحليين، كما أنه على علاقة مع معظم رجال الأعمال من حقبة تسعينيات القرن الماضي الذين أقاموا في إسرائيل.

ونقلت "روسبالت" عن مصدر لها أن الأوساط الإجرامية ترى رابطا بين توقيف حنانيشفيلي ومصالح منافسيه الرئيسين، هما إدوارد أساتريان ودميتري تشانتوريا.

ويعد حناناشفيلي "الرقم واحد" ضمن صنف مميز من المجرمين يطلق على فئتهم تقليديا في روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة ما يسمى "اللصوص النظاميون"، نظرا لمكانتهم المرموقة في أوساط عصابات الإجرام.

المصدر: وكالات