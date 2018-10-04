كندا تسمح بارتداء الحجاب في المحاكم

قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية بأنه لا يحق لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب.

وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك في حكم صدر، أمس الأربعاء، بأنه بإمكان أي مواطن ارتداء ملابس ديانته في قاعة محكمة إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة" وطالما أنها لا "تتعارض مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

وكانت رانية العلول وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال طُردت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب.

وعزت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك آنذاك قرارها إلى أن نظام المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".

ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".

المصدر: أ ف ب