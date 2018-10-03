إطلاق سراح نجلي صالح في صنعاء

أعلنت وزارة داخلية حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، إطلاقها اليوم سراح صلاح ومدين، نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح اللذين كانا محتجزين في صنعاء.

وأفاد مراسلنا في صنعاء، بأن قرار الإفراج عنهما جاء بموجب قرار عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.

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وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الإفراج تم بعد وساطة عمانية.

واحتجز الحوثيون منذ ديسمبر نهاية العام الماضي، اثنين من أبناء علي عبد الله صالح هما صلاح ومدين واثنين آخرين من أولاد أخيه هما العقيد محمد محمد عبد الله صالح وعفاش نجل العميد طارق صالح.

المصدر: RT