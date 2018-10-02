دبلوماسي فرنسي: الاستخبارات الإيرانية أمرت بتنفيذ اعتداء في مدينة فيلبانت

أعلن مسؤول دبلوماسي فرنسي أن الاستخبارات الإيرانية أمرت بتنفيذ اعتداء في مدينة فيلبانت، شمال شرق ضواحي العاصمة باريس.

#BREAKING Iranian intelligence ministry ordered bombing in France: French diplomatic source pic.twitter.com/p4PTUlus54 — AFP news agency (@AFP) 2. října 2018

وجاء الرد الإيراني سريعا، حيث نفت طهران اتهامات فرنسا لها بالتخطيط لاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في مدينة فيلبانت.

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وقالت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء إن فرنسا جمدت أصولا مملوكة للمخابرات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين ردا على مخطط في يونيو كان يهدف للهجوم على مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية على مشارف باريس.

وقال مسؤول فرنسي كبير إن باريس ليس لديها أي شك في مسؤولية عناصر من النظام الإيراني عن مخطط التفجير الذي من المرجح أن يكون من تخطيط متشددين يسعون لتقويض حكم الرئيس حسن روحاني.

وجاء في بيان مشترك لوزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد: "أحبطنا محاولة هجوم في فيلبانت يوم 30 يونيو.. حادث بمثل هذه الخطورة على ترابنا الوطني لا يمكن أن يمر دون عقاب".

وكان مخطط التفجير يستهدف اجتماعا عقده "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" على مشارف العاصمة الفرنسية وحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدة وزراء أوروبيين وعرب سابقين.

ويأتي القرار الفرنسي بعدما اعتقلت ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا معتمدا في النمسا بينما ألقي القبض على شخصين آخرين بحوزتهما متفجرات في بلجيكا.

المصدر: أ ف ب