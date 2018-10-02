مقتل 9 متشددين بغارة أمريكية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم، عن مقتل 9 مسلحين من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في غارة أمريكية بالصومال.

وقالت القيادة في بيان إن الضربة نفذت يوم أمس على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال شرقي مدينة كيسمايو الواقعة جنوب البلاد، وأسفرت عن قتل تسعة متشددين.

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وأضافت القيادة الأمريكية أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، أدرجت حركة "الشباب" المتطرفة الناشطة في الصومال على قائمة التنظيمات الإرهابية في عام 2008 وتنفذ غارات جوية ضدها على الأراضي الصومالية.

المصدر: "رويترز"