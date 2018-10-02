الشرطة الفرنسية تداهم جمعية إسلامية شيعية وتعتقل 11 شخصا

أطلقت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وداهم نحو 200 شرطي مركز جمعية "الزهراء" الإسلامية الشيعية، في بلدة غراند سانت شمالي البلاد.

كما داهمت الشرطة منازل المشرفين على الجمعية، وقالت مديرية الشرطة إن "الأمن يراقب نشاطات هذه الجمعية بسبب الدعم الذي يقدمه المشرفون عليها لجماعات إرهابية وحركات تروج لأفكار معادية لمبادئ الجمهورية".

"الزهراء"، جمعية إسلامية شيعية تأسست عام 2005، وتعمل في المجالات الاجتماعية والعائلية والدينية، حيث تنظم الفعاليات الدينية.

​​​وحسب صحيفة "ليكسبرس"، أثارت الجمعية جدلا كبيرا حول نشاطها عام 2009، بسبب تصريحات "معادية للصهيونية".

وتقطن فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وهي في حالة تأهب قصوى بعد اعتداءات السنوات الأخيرة التي شنّها إسلاميون، وقتل فيها نحو 250 شخصا.

المصدر: وكالات