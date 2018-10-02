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الأب الروحي لطالبان يستغيث بالصين

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الأب الروحي لطالبان يستغيث بالصين
Reuters Faisal Mahmood
مولانا سميع الحق- في الوسط- أحد مؤسسي حركة طالبان
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استنجد الداعية الإسلامي مولانا سميع الحق أحد مؤسسي طالبان بالصين، مناشدا إياها المشاركة في المفاوضات لإنهاء الحرب في أفغانستان.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عنه أن مشاركة بكين في حل الصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاما، ستكون موضع ترحيب.

وشدد على أنه، لا يجوز للصين "أن تترك هذا الأمر الهام في أيدي الولايات المتحدة فقط".

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وتبدي بكين، على مدى سنوات قلقها من الوضع المتوتر في أفغانستان المحاذية لمنطقة شينجيانغ الأويغورية المسلمة ذاتية الحكم غربي الصين، حيث تنشط في أفغانستان وباكستان جماعة حركة شرق تركستان الإسلامية الإرهابية، وهي "الحزب الإسلامي التركستاني"، الساعي لفصل مناطق الأويغور عن الصين.

المصدر: لينتا رو

 

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