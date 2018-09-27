المبعوث الروسي إلى أفغانستان: إجراء مفاوضات مباشرة مع طالبان في هذه المرحلة صعب جدا

أجرى مراسل RT مقابلة خاصة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا في نيويورك مع مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف.

وتحدث كابولوف عن خطط موسكو لعقد لقاء على المستوى العالي يضم الحكومة الأفغانية وطالبان ودول المنطقة، إضافة للولايات المتحدة، وأوضح بطء التقدم في هذا الاتجاه بأن حركة طالبان لا ترى الحكومة الأفغانية شرعية، ما يجعل إجراء مفاوضات مباشرة في هذه المرحلة صعبا جدا. وأضاف رفض موسكو لفكرة إجراء اللقاء بدون طالبان، ذلك لأن روسيا تعتبر الحركة طرفا مهما في الأزمة.

وأكد كابولوف أن لقاء موسكو ليس بديلا عن الجهود الدولية، بل يساهم في تفعيل الحوار بين أطراف الأزمة الأفغانية، وقارن لقاء موسكو المرتقب بمحادثات أستانا الهادفة لإنهاء الأزمة السورية.

وتحدث المسؤول عن تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان حيث تتم عمليات نقل آلاف المقاتلين من سوريا إلى أفغانستان بهدف زعزعة استقرار آسيا الوسطى، ذلك في ظروف منافسة شرسة بين طالبان والقاعدة وداعش في أفغانستان.

ووصف كابولوف الوجود الأمريكي في أفغانستان بعامل سلبي لأمن المنطقة، ودعا الولايات المتحدة للخروج من البلاد، مؤكدا سعي موسكو لحل الأزمة في إطار إقليمي، كما اعتبر بأن الدول العربية تملك إمكانية للتأثير بشكل إيجابي على حركة طالبان.

المصدر: RT