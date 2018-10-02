البنتاغون: ضربات إيران الصاروخية تقوض جهود مكافحة "داعش" في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهجوم الصاروخي الباليستي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني يوم أمس، على مواقع لقيادات إرهابية شرقي سوريا يقوض عمل قوات مكافحة تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم الوزارة سين روبرتسون، للأناضول إن الضربات التي نفذها الحرس الثوري ضد أهداف شرقي سوريا، تمت دون التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف: "وبالأخذ بعين الاعتبار المجال الجوي المعقد هناك، فإن هكذا هجمات تعرّض القوات التي تكافح داعش بشكل فعّال في سوريا للخطر".

واعتبر المتحدث أن "إطلاق صاروخ على مجال جوي دون تنسيق يشكل تهديدا على المجال الجوي المدني والعسكري" في المنطقة.

كما أشار إلى وجود قنوات اتصال مشتركة لدى الولايات المتحدة مع روسيا من أجل تلافي الحوادث في سوريا، منوها بعدم وجود تدابير مشابهة مع إيران.

وأخيرا، شدد روبرتسون على أن التحالف لديه القدرة على هزيمة إرهابيي "داعش" في وادي الفرات الأوسط، وأن "أي تصرف لإيران في هذا المكان غير مسؤول وغير آمن ويصعّد التوتر".

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وشن الحرس الثوري الإيراني فجر الاثنين هجوما صاروخيا باليستيا على جماعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية أطلق عليها "ضربة محرم"، تهدف إلى الانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 من الشهر الجاري، استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: وكالات