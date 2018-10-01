إيران تشن هجوما صاروخيا في شرق الفرات بسوريا انتقاما لهجوم الأهواز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية وذلك انتقاما لهجوم الأهواز.

ونقل مراسلنا في طهران عن الحرس الثوري، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.

فارس

وأشار الحرس الثوري إلى أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و "قيام" مداها 800 كم.

فارس

فارس

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وذكرت وكالة فارس أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية وأصابت أهدافها بدقة في شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: RT

عمر هواش