روسيا تشتبه بحمل Х-37 الفضائية الأمريكية أسلحة!

نفى رئيس مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، تلقي روسيا بيانات من الولايات المتحدة حول وظائف الصاروخ (الطائرة الفضائية المسيرة) X-37، غير مستبعد أن يكون ناقلا للأسلحة.

وقال روغوزين في حديث للقناة الأولى الروسية، إن "لدى الأمريكيين شيء (في الفضاء)، هو طائرة، لا نفهم هدفها، على نحو أدق نحن نفهم، لكننا لا نحصل على تفسيرات رسمية.. إنها مكوك يبقى في الفضاء الخارجي لعدة أشهر، ثم تعود إلى الأرض، ومن ثم تنطلق مرة أخرى.. في واقع الأمر هذا شيء يمكن استخدامه كحامل للأسلحة".

وأشار روغوزين، إلى أنه من الناحية النظرية، فإن نشر الأسلحة في الفضاء أكثر فعالية منه على الأرض، موضحا أنه "من المستحيل تقريبا التنبه للضربة الموجهة (عند حدوثها)".

وأضاف: "نظام التحذير الصاروخي يكتشف ما يطلق عليه الشعلة، أي حقيقة إطلاق الصاروخ الباليستي، الذي هو بداية، لا سمح الله، لحرب نووية كبيرة.. أما هنا (في هذه الحالة)، فإنكم لا ترون ذلك، إذ أن السلاح موجود أعلى منكم، وعلاوة على ذلك هو يسبح في الفضاء.. إنه الطاعون فوقكم".

المصدر: نوفوستي