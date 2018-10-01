سرقة مجوهرات لطليقة الوليد بن طلال قيمتها مليون دولار

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن الأميرة السعودية التي سرقت مجوهراتها مؤخرا هي أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال، أثناء حفل زواجها من الملياردير الإماراتي خليفة المهيري.

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وأقيم حفل زفاف أميرة الطويل (34 عاما) مع رجل الأعمال الإماراتي المهيري (39 عاما) الذي يعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، يوم 9 سبتمبر الماضي في قصر Château de Vaux-le-Vicomte بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وحضرته الإعلاميتان الأمريكيتان الشهيرتان أوبرا وينفري وغاييل كينغ والنخبة السعودية في باريس وعدد من موظفي الأمم المتحدة الذين عملوا مع أميرة في جهودها الخيرية العديدة.

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وفي اليوم التالي بعد حفل العرس، تم الإعلان عن سرقة مجوهرات أميرة سعودية دون الكشف عن اسمها، بقيمة مليون دولار من غرفتها في فندق "ريتز" في العاصمة الفرنسية. وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أي علامة على حدوث اقتحام للغرفة التي كانت فيها المجوهرات.

وانفصلت أمير الطويل عن الأمير الوليد بن طلال الذي يكبرها بـ28 سنة، في 2013 بعد أن كانت الزوجة الرابعة له ورافقته في معظم المناسبات ورحلاته الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحتى الاقتصادية حول العالم.

وتقدم ثروتها بـ18 مليون دولار.

Globallookpress

المصدر: ديلي ميل