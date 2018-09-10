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سرقة مجوهرات بحوالي مليون دولار من أميرة سعودية في باريس

أخبار العالم العربي

سرقة مجوهرات بحوالي مليون دولار من أميرة سعودية في باريس
AFP Ludovic MARIN
فندق "ريتز" في باريس (صورة من الأرشيف)
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ذكرت مصادر في شرطة باريس أن أميرة سعودية تعرضت للسرقة في فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية.

وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" بأنه تمت سرقة مجوهرات بقيمة 930 ألف دولار من أميرة سعودية لم يتم الكشف عن اسمها.

وتقول الأميرة إن المجوهرات، التي لم تكن في الخزنة بغرفتها في الفندق، سرقت عصر الجمعة الماضية. وحسب الشرطة، لا توجد آثار لكسر باب الغرفة.

ورفض المتحدث باسم فندق "ريتز" التعليق على الموضوع.

وفي حال تم تأكيد المعلومات حول عملية السرقة، فسيكون هذا الحادث الثاني من نوعه بالفندق الفاخر المذكور، الواقع بساحة فاندوم في وسط العاصمة الفرنسية، هذا العام، بعد أن تمت في يناير الماضي سرقة مجوهرات بقيمة ملايين الدولارات، كانت معروضة في بهو الفندق.

المصدر: رويترز

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