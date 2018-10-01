مسؤول إسرائيلي: نبحث عن سبل لتحييد خطر "إس-300" والملعب كبير للغاية!

أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن قرار روسيا تقديم أنظمة متقدمة مضادة للطائرات إلى سوريا يشكل تحديا خطيرا لبلاده، وقال إن إسرائيل تعمل على إيجاد طرق لتلافي تحول ذلك لتهديد كبير لأمنها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين عن هذا المسؤول دون ذكر اسمه، أن منظومة "إس-300" هي تحد معقد بالنسبة لدولة إسرائيل، ونحن نتعامل مع القرار بطرق مختلفة، وليس بالضرورة من خلال منع توريد هذا النظام المضاد للطائرات".

وعبّر المسؤول عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك أنه حين موسكو "اتخذت الخطوة، فإن الملعب كبير للغاية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحقها في حماية نفسها وأنها تعتمد في ذلك على دعم الولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار روسيا تزويد دمشق بالنظام الدفاعي المتطور، ووصفه بأنه "غير مسؤول"، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة التنسيق مع موسكو في عملياتها العسكرية في المنطقة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل