قراءة في تناول الصحافة الإسرائيلية لنبأ تسليم سوريا منظومات إس 300

أثار قرار روسيا تزويد دمشق بمنظومات"إس-300 فافوريت" ردودا غير مسبوقة في صحافة إسرائيل، التي تبارت في تقييم هذه الخطوة، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية، أو تغيير موازين القوى.

إقرأ المزيد

وأبرزت الصحافة العبرية استثمار إسرائيل سنوات من الاتصالات الكثيفة مع روسيا، لمحاولة منعها من تزويد سوريا بمنظومة "إس-300"، ليأتي القرار الروسي المعاكس أمس الاثنين، كأحد أسوأ كوابيس تل أبيب.

وذكّرت الصحف الإسرائيلية بأن سوريا اتفقت مع روسيا على شراء منظومات "إس-300" منذ 10 سنوات، ودفعت سلفا مقدم الصفقة، إلا أن روسيا أجلت التسليم، نظرا لطلبات بعض الشركاء الغربيين، الذين يخشون على أمن إسرائيل وتفوقها الجوي الذي يمكن أن يكسره فقط تعزيز قدرات الدفاع في سوريا.

وهيمن إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عزم بلاده تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300 "، إلى سوريا خلال أسبوعين، على عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم.

وكتب عاموس هرئيل، المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، اليوم:"بقرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس-300 فإن على إسرائيل أن تفكر مرتين قبل الشروع بضربة قادمة".

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع لتحذير الرئيس الروسي، من مغبة الإقدام على هكذا خطوة في مكالمة هاتفية، وصفتها بأنها كانت "متوترة جدا".

ورجّحت القناة ذاتها، اليوم الثلاثاء، أن يثير نتنياهو هذا الأمر خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأربعاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفسّرت المخاوف الإسرائيلية بالقول:" لقد طلبت إسرائيل من الروس لسنوات عديدة تجنّب تزويد سوريا بصواريخ إس-300 لأنها قد تحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا".

وقال هارئيل:"هذه ليست نهاية حقبة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، نفذت خلالها مئات الهجمات في الشمال خلال السنوات الست الماضية، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن الوضع على الجبهة الشمالية لن يعود بالكامل أبدا إلى الظروف التي سادت قبل إسقاط الطائرة الروسية".

وبالمقابل، تحاول إسرائيل تغطية مخاوفها من هذا التطور بأن سوريا غير مؤهلة أصلا للحصول على منظومة إس-300.

وادعى عاموس يادلين، الذي ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) ما بين عامي 2006 و2010: أن "توفير منظومة إس-300 لن يؤدي أولا وأخيرا سوى إلى زيادة مخاطر المشغلين السوريين غير المؤهلين ضد طائرات سلاح الجو الروسي كما هو الأمر ضد الطائرات الإسرائيلية والأمريكية وطائرات الحلفاء والطائرات المدنية".

وتابع يادلين:"تبقى الأسئلة الرئيسية: ما هو المقابل الذي سيطلبه بوتين من إسرائيل كتعويض عن الإصابات التي لحقت بروسيا بسبب الدفاع الجوي الفاشل في سوريا؟ هل سيسعى بوتين حقاً لدفع مصالح إيران في سوريا من الآن فصاعداً؟".

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء: "وفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي قد تدرّب على المهام التي يتعين فيها على الطائرات الإسرائيلية أن تتعامل مع منظومة إس-300 التي باعها الروس إلى قبرص سابقا وهي الآن في أيدي اليونانيين".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "من المعقول أن نفترض أن القوة الجوية تستطيع معرفة كيفية تقليل الخطر عند مواجهة هذه الأنظمة".

ومن جهته، قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رون بن إيشاي إن إسرائيل سوف تتغلب على منظومة إس -300 ولكن يتعين عليها أن تحل الأزمة مع روسيا".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين يرون أن موسكو ستتجاهل مطالب تل أبيب، معتبرين أن ذلك سيترك "إسرائيل وحدها في مواجهة إيران".

المصدر: وكالات

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة