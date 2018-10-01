"الحوت الأزرق" يجمع السعودية بقطر في المتوسط

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مناورات "الحوت الأزرق - 2018" التي تستضيفها تركيا تتواصل في البحر المتوسط بمشاركة دول أعضاء في حلف الناتو، وتسع دول بينها السعودية وقطر.

وتشارك في هذه المناورات التي تنطلق في 7 أكتوبر المقبل، دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي إضافة إلى دول أخرى بينها السعودية وقطر والجزائر ورومانيا وباكستان.

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وأفاد قائد أسطول الغواصات في الجيش التركي الأميرال حسن شانكايا، بأن هذه المناورات "تشارك فيها عناصر بحرية من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وأذربيجان والبحرين والجزائر وقطر والكويت وباكستان ورومانيا والسعودية وعناصر من القوات الجوية والبحرية التركية".

وأوضح أن هذه المناورات "تهدف إلى تعزيز خبرات الوحدات المشاركة، وخاصة في مجال حرب الدفاع تحت الماء، ودعم مستوى التحضير للعمليات وإجراء المهام، وتدريب العناصر المشاركة على تنفيذ العمليات على سطح الماء وتحته وفي الجو".

ولفت إلى أن بلاده "تشارك في المناورات بـ4 فرقاطات و5 غواصات وطرادين وزورق دورية و4 طائرات دورية بحرية، و6 مروحيات و4 مقاتلات من طراز إف-16، كما تشارك فيها عشرات الفرقاطات والغواصات والسفن الحربية عن الناتو وباقي الدول المشاركة".

المصدر: تركيا بالعربي