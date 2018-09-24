وزير العدل التركي: العلاقات بين أنقرة والرياض في تطور مستمر

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن العلاقات التركية السعودية، تشهد تطورا مستمرا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وقال الوزير خلال حفل أقامه سفير الرياض لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي في فندق بالعاصمة التركية، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، "نتشاطر كبلدين الإرادة السياسية المشتركة من أجل دفع العلاقات إلى الأمام أكثر في مختلف المجالات".

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده والسعودية، لديهما أواصر مشتركة، مبينا أن بلاده ترى السعودية بلدا ذا أهمية استراتيجية في المنطقة، وأوضح أن خدمة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين، تزيد من أهميتها الاستراتيجية في العالم الإسلامي كله.

ولفت إلى أن مجلس التنسيق التركي – السعودي تأسس في 2016، وعقد أول اجتماعاته في فبراير 2017، هو دليل واضح على إرادة البلدين في طريق تطوير علاقاتهما، "نأمل أن يُعقد الاجتماع الثاني لهذا المجلس في الرياض خلال موعد قريب، حيث سيتم خلاله بحث مشاريع تعاون جديدة مهمة للبلدين".

من جانبه أشار السفير السعودي إلى أن قادة تركيا والسعودية يتبنون نهجا قويا يدعو إلى التسامح المتبادل ونشر السلام واحترام مبادئ حقوق الإنسان في السياسة والمواقف المتخذة تجاه البلدان الأخرى،"أود أن أشير إلى ثقل البلدين ودورهما في حل المشاكل الإقليمية المستمرة وتحقيق التوازنات في المنطقة، وتعاونهما سيكون بالتأكيد لصالح شعبيهما".

وتمنى السفير السعودي دوام الأمن والرخاء والتنمية لتركيا والسعودية وللأمة الإسلامية.

المصدر: "الأناضول"