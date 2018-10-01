تفاصيل جديدة عن الضربة الإيرانية على شرقي سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الاثنين، استهدافه مقرا لقيادات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بصواريخ باليستية في مدينة البوكمال شرقي سوريا.

وذكرت قناة "العالم" أن الهجوم أتى تزامنا مع اجتماع لقادة تنظيم "داعش" في مقر قيادتهم في مدينة البوكمال، وأسفر عن مقتل 40 منهم حسب البيانات الأولية.

وأشارت إلى أن القصف الإيراني دمر عددا من مستودعات الذخيرة قرب مكان اجتماع الإرهابيين، ما أدى إلى سماع انفجارات ضخمة في منطقة شرقي الفرات وأرجاء البادية.

#إيران: الصواريخ الإيرانية حملت رسائل مباشرة لأميركا والسعودية وإسرائيل #البوكمال — hussein alzaini 🇮🇶 (@HusseinAlzaini) ١ أكتوبر ٢٠١٨

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وأفادت وكالة مهر بأن الصواريخ الإيرانية أصابت الشريط الذي يقع تحت سيطرة "داعش" بين منطقتين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على إحداها شرقي البوكمال، وأخرى خاضعة لقوات الجيش السوري غربا.

المصدر: وكالات