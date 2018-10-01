نتنياهو يعقد لقاء سريا مع نائب رئيس إندونيسيا

عقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اجتماعا سريا مع نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا في نيويورك، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الأحد.

وأضافت الإذاعة، أن اللقاء عقد في الأيام الأخيرة على هامش فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الإذاعة، أن لإندونيسيا علاقات تجارية وسياحية مع إسرائيل، لم تصل إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية العلنية، باستثناء سنوات قليلة في حقبة التسعينات، إبان ولاية رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين، عقب توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين عام 1993.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه منذ تلك المرحلة تتواصل اللقاءات الثنائية بين تل أبيب وجاكرتا بعيدا عن الأضواء وبصورة سرية، في ظل الرأي العام المساند للقضية الفلسطينية في إندونيسيا، لكن شهر يونيو الماضي شهد "زيادة في مستوى الدفء" في العلاقات بينهما، حين أعلنت الدولتان عن رفع القيود على دخول السياح.

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المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية