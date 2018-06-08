وفد إسلامي إندونيسي رفيع يزور إسرائيل

يعتزم وفد رفيع المستوى من جمعية "نهضة العلماء" الإندونيسية زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لدفع الحوار بين الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن الوفد الإندونيسي سيكون برئاسة الشيخ يحيى خليل، الذي سيلقي محاضرة في القدس عن الحوار بين الديانات.

وفد رفيع المستوى من جمعية "نهضة العلماء" الاندونيسية يزور البلاد الأسبوع القادم لدفع الحوار بين الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية



رئيس الوفد الشيخ يحيى خليل سيلقي محاضرة في أورشليم القدس.

جمعية "نهضة العلماء" هي أكبر جمعية إسلامية في العالم، وفيها عشرات املايين الأعضاء. pic.twitter.com/4iSj6UWiot — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٧ يونيو ٢٠١٨

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وأضافت الهيئة أن المسؤول الإندونيسي سيشارك يوم الخميس المقبل في لقاء ديني كبير في القدس سيجمع رؤساء الديانات السماوية الثلاث بمشاركة كبار الحاخامات اليهود ورجال دين مسلمين ومسيحيين.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن "الاتصالات مستمرة بين تل أبيب وجاكرتا بهدف تنظيم حركة السياحة المتبادلة بين البلدين".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي