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إسرائيل تلغي حظر دخول السياح الإندونيسيين

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إسرائيل تلغي حظر دخول السياح الإندونيسيين
Globallookpress
السياح في مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب
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كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن اتفاق مع الحكومة الإندونيسية يقضي بالسماح للسياح الإندونيسيين دخول إسرائيل، على أن يتعامل الجانب الإندونيسي بالمثل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "في أعقاب اتصالات سرية هادئة أجرتها وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة عبر قنوات دولية مختلفة، ‏تقرر رفع جميع القيود المفروضة على دخول سياح إندونيسيا إلى إسرائيل".

وأضافت: "‏كذلك أزيلت القيود المفروضة على السياح الإسرائيليين الراغبين في دخول إندونيسيا".

يذكر أن وفدا رفيع المستوى من جمعية نهضة العلماء الإندونيسية زار إسرائيل مطلع الشهر الجاري للمشاركة في الحوار بين الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية.

وكانت إندونيسيا قد رفضت منح تأشيرات الدخول للمواطنين الإسرائيليين الشهر الماضي احتجاجا على قمع الجيش الإسرائيلي سكان غزة والحصار المفروض عليها.

المصدر: وكالات 

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