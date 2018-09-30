عدو الأسطول الأمريكي اللدود تجتاز أولى اختباراتها 

ذكرت مجلة National Interest، أن الغواصة الذرية الروسية الجديدة "قازان" من مشروع yasen-m، ستصبح أشد وأرهب غواصة معادية تقضّ مضاجع البحرية الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن الغواصة قد أبحرت للمرة الأولى مؤخرا من حوض سيفيرودفينسك لصناعة السفن والغواصات شمالي روسيا، لتخضع للاختبارات الفنية اللازمة قبل دخولها الخدمة.

ونقلت المجلة عن جيمس فوغو القائد العام للقوات البحرية الأمريكية في أوروبا قوله في "قازان": "إنها غواصة مثيرة جدا. إذا نظرت إلى تطور البحرية الروسية، وطبيعية الإنفاق عليها، يتضح لك أن جهود البحث والتصميم الروسية قد تركزت بشكل رئيسي في الأعوام الأخيرة على تعزيز أسطول الغواصات".

وذكّرت المجلة في هذه المناسبة، بغواصة "سيفيرودفينسك" الروسية، وهي شقيقة "قازان" الكبرى، وصممت بموجب مشروع خاص عام 1993.

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وأعادت الصحيفة في هذه المناسبة إلى الأذهان، أن الأدميرال ديف جونسون كان قد أقر في 2014، بأنه مصعوق بقدرات "سيفيرودفينسك" التي اعتبرها "أعتى خصما لأسطوله".

ورغم اعتراف الأدميرال الذي ساقت عباراته National Interest، بالغت في تقييمها قدرات البحرية الأمريكية، وأكدت أن "الصناعات الحربية الأمريكية لا تزال تتفوق على الروسية في حقل الغواصات.

وكتبت أن الأسطول الأمريكي، أطلق سنة 2016 مشروعا خاصا لـ"التفوق في مجال التنصت الصوتي" على روسيا، وتحسين كفاءة الغواصات الأمريكية من فئة فيرجينيا".

المصدر: .kp.ru