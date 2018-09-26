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بدء الاختبار البحري لغواصة "قازان" النووية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

بدء الاختبار البحري لغواصة
Sibnarkomat.livejournal.com
غواصة نووية من مشروع 885 ياسين"
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يجري الخبراء حاليا الاختبار البحري لغواصة "قازان" الروسية، وهي أول غواصة نووية متعددة المهام من مشروع "885 سيفيرودفينسك" المطور.

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وقال فلاديمير دوروفييف، كبير المصممين في مكتب "ملاخيت" الذي قام بتصميم الغواصة، إن عملية بنائها انطلقت، في يوليو عام 2009، واستغرقت 9 أعوام. أما تسليم الغواصة للبحرية الروسية فيخطط له عام 2019.

وأضاف دوروفييف أن "قازان" هي الغواصة الوحيدة من مشروع "سيفيرودفينسك" التي خضعت للاختبار البحري. ولا تزال 6 غواصات أخرى من هذا المشروع قيد البناء في مصنع السفن.

يذكر أن كل الغواصات من مشروع "885 سيفيرودفينسك" ومشروع "885 ياسين" مزودة بـ8 منصات عمودية، تنطلق منها الصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر" أو "أونيكس".

المصدر:تاس

 

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