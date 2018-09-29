أردوغان يفتتح أحد أكبر مساجد أوروبا في كولونيا الألمانية

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت مسجدا يعد من بين أكبر المساجد في أوروبا، شيد في مدينة كولونيا الألمانية.

ومثل افتتاح المسجد، المحطة الأخيرة من زيارة الدولة، التي يقوم بها أردوغان إلى ألمانيا سعيا لطي صفحة عامين من التوتر بين البلدين.

ويقع المسجد ضمن مجمع شيّده الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، وقد شيد بالإسمنت والزجاج، ويصل ارتفاع مئذنته إلى 55 مترا ويبلغ قطر قبته 36 مترا ومساحته 4500 متر. وهو مصمم ليكون رمزا للانفتاح، بحسب مهندسه بول بوم.

بدأ العمل على بناء المسجد في 2009 وبالرغم من مواجهته معارضة كبيرة وإثارته جدلا محليا، بدأ باستقبال المصلين عام 2017 قبل أن يفتتحه أردوغان رسميا اليوم السبت.

وأجرى الرئيس التركي محادثات، أمس الجمعة، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ثم شارك في مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، وقاطعها قسم من السياسيين في طليعتهم المستشارة، التي استقبلت أردوغان صباح السبت على الفطور قبل توجهه إلى كولونيا.

وتبدي الحكومة الألمانية، التي اتهمها أردوغان عام 2017 باعتماد "ممارسات نازية"، انفتاحا على التقارب بين البلدين رغم "خلافات عميقة" في مجال الحقوق المدنية بالإضافة لقضايا أخرى لا تزال قائمة على حد قول ميركل.

وقدم معارضون لبناء المسجد وخصوصا من اليمين المتطرف عدة طعون ضد بناء المسجد مبدين مخاوف من تحول كولونيا إلى مركز للإسلاميين على غرار ما حصل في لندن، غير أن الطعون فشلت في نهاية المطاف.

المصدر: أ ف ب